Testere 11 bu yıl vizyona girmeyecek

Testere (Saw) serisinin bu yıl eylülde vizyona girmesi planlanan 11. filminin iptal edildiği iddia edilmişti. Yapım ve dağıtım şirketi Lionsgate, 2025 vizyon takvimini açıkladı ancak listede Testere 11 yer almıyor.



26 Eylül'de vizyona girmesi planlanan filmin, bu yıl izleyiciyle buluşmayacağı kesinleşmiş oldu. Yeni Testere filminin farklı bir zamanda vizyona girip girmeyeceği ise bilinmiyor.



Filmin senaristleri Patrick Melton ve Marcus Dunstan, The Hollywood Reporter'a yaptıkları açıklamada son bir yıldır proje ile ilgili hiçbir gelişmenin yaşanmadığını belirtti.

Korku türünün kült yapımlarından olan serinin ilk filmi, 2004 yılında sinemaseverlerle buluşmuştu.

