Testere efsanesi devam ediyor: "Saw XI" onaylandı

Instagram'da "Oyun devam ediyor" ifadesiyle duyurulan filmde hangi oyuncuların yer alacağı veya konusu açıklanmadı.

Geçtiğimiz eylül ayında vizyona giren "Saw X" dünya çapında 13 milyon dolar hasılat elde etmişti.

TESTERE X'E ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT

Öte yandan eleştirmenler, yönetmen koltuğunda Kevin Greutert'in oturduğu filmi serinin 19 yıllık tarihindeki en iyi yapımlardan biri olarak övmüştü. Eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'ta yapılan 56 inceleme sonunda “Testere X”, yüzde 85'lik bir puana erişti. Bu, 10’uncu filmi serinin en yüksek olumlu eleştiri alan filmi yaptı.

