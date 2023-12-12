Testere efsanesi devam ediyor: "Saw XI" onaylandı

Korku türünün kült yapımlarından "Testere" serisinin 10'uncu halkası bu yıl izleyiciyle buluşmuştu. Sevilen serinin devamının geleceği duyuruldu.
İlki 2004 yılında sinemaseverlerle buluşan serinin 11. devam filmi 27 Eylül 2024'te vizyona girecek.
Instagram'da "Oyun devam ediyor" ifadesiyle duyurulan filmde hangi oyuncuların yer alacağı veya konusu açıklanmadı.
Geçtiğimiz eylül ayında vizyona giren "Saw X" dünya çapında 13 milyon dolar hasılat elde etmişti.
TESTERE X'E ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT
Öte yandan eleştirmenler, yönetmen koltuğunda Kevin Greutert'in oturduğu filmi serinin 19 yıllık tarihindeki en iyi yapımlardan biri olarak övmüştü. Eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'ta yapılan 56 inceleme sonunda “Testere X”, yüzde 85'lik bir puana erişti. Bu, 10’uncu filmi serinin en yüksek olumlu eleştiri alan filmi yaptı.
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