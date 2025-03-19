Testere serisinin son filmi iptal edildi
Testere (Saw) serisinin bu yıl eylülde vizyona girmesi planlanan 11. filmi iptal edildi. Bu karar sonrası, hayranlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Korku türünün kült yapımlarından olan ve ilki 2004 yılında sinemaseverlerle buluşan "Testere" serisinin 11. halkası merakla bekleniyordu. Bu yıl eylülde vizyona girmesi planlanan film iptal edildi.
Bloody Disgusting'in haberine göre; Testere 10'un devamı niteliğinde olması beklenen yeni proje, stüdyo içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle tamamen rafa kaldırıldı.
Kevin Greutert'in yönetmen koltuğuna geri döneceği filmde Tobin Bell, Shawnee Smith ve Costas Mandylor da rollerini yeniden canlandırmaya hazırlanıyordu.
Bu haber serinin hayranlarını üzerken, bazı sosyal medya kullanıcıları da iptal kararının geçici olabileceğini düşünüyor.
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