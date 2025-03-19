Testere serisinin son filmi iptal edildi

Bloody Disgusting'in haberine göre; Testere 10'un devamı niteliğinde olması beklenen yeni proje, stüdyo içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle tamamen rafa kaldırıldı.

Korku türünün kült yapımlarından olan ve ilki 2004 yılında sinemaseverlerle buluşan "Testere" serisinin 11. halkası merakla bekleniyordu. Bu yıl eylülde vizyona girmesi planlanan film iptal edildi.

Kevin Greutert'in yönetmen koltuğuna geri döneceği filmde Tobin Bell, Shawnee Smith ve Costas Mandylor da rollerini yeniden canlandırmaya hazırlanıyordu.



Bu haber serinin hayranlarını üzerken, bazı sosyal medya kullanıcıları da iptal kararının geçici olabileceğini düşünüyor.