The Band grubu üyelerinden Garth Hudson hayatını kaybetti

Kanada - ABD rock grubu The Band, "The Weight" ve "The Night They Drove Old Dixie Down" gibi klasikleriyle tanınıyor. Grubun 1968'de çıkardığı ilk albümü "Music From the Big Pink", rock tarihinin en önemli albümleri arasında yer alıyor.

The Band grubu, 1976 yılında ünlü "Last Waltz" konseriyle canlı performanslarını sonlandırmıştı.