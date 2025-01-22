The Band grubu üyelerinden Garth Hudson hayatını kaybetti

1960'ların sonunda büyük bir başarıya ulaşan The Band grubunun üyesi olan Garth Hudson, New York'taki bir bakımevinde yaşamını yitirdi.

Rock müzik eleştirmeni Steven Hyden, Garth Hudson'u sosyal medya platformu X üzerinden bulunduğu paylaşımda, "Rock tarihinin en büyük org çalıcılarından biri" olarak tanımladı.