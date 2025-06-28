The Batman 2 filminin senaryosu hazır

Variety'nin haberine göre, yönetmen ve senarist Matt Reeves sonunda The Batman 2 filminin senaryosunu tamamladı. Reeves, filmin senaryosunu sosyal medyada paylaştı.

Başrolünde Robert Pattinson 'ın yer aldığı The Batman'in devam filminin vizyon tarihi geçtiğimiz aylarda yine ertelenmişti. Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin vizyon tarihi son olarak 1 Ekim 2027'ye alınmıştı.

Başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in yer aldığı The Batman filmi, Bruce Wayne'in daha genç bir versiyonuna odaklanmıştı. Film, dünya çapında gişede 772 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Öte yandan James Gunn, geçtiğimiz aylarda The Batman 2'nin ertelenmesiyle ilgili konuşmuş ve bu kararın büyük aksiyon filmleri arasında oldukça yaygın olduğunu savunmuştu.