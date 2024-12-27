The Batman 2'de beklenmedik gelişme: Vizyon tarihi bir kez daha ertelendi
Robert Pattinson'ın Batman'i canlandırdığı The Batman'in devam filmi, geçtiğimiz aylarda ertelenmişti. 2 Ekim 2026’da vizyona girmesi planlanan film, bir kez daha ertelendi. İşte Batman 2'nin yeni vizyon tarihi...
Başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in yer aldığı The Batman filmi, Bruce Wayne'in daha genç bir versiyonuna odaklanmıştı.
Hem eleştirmenlerin beğenisini kazanan hem gişede istediği başarıyı yakalayan The Batman, ikinci film onayını almıştı. Devam filminde de Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturacağı açıklanmıştı.
3 Ekim 2025'te vizyona girmesi beklenen The Batman 2, geçtiğimiz aylarda ertelenmiş ve filmin vizyon tarihi 2 Ekim 2026 olarak açıklanmıştı.
VİZYON TARİHİ BİR KEZ DAHA ERTELENDİ
Hazırlıkları süren The Batman 2 filmiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Warner Bros tarafından yapılan yeni açıklamaya göre Batman 2, bu kez 1 Ekim 2027'ye ertelendi.
GİŞEDE REKOR KIRDI
Robert Pattinson'un ilk defa canlandırdığı Batman karakterinin karanlık dünyasını konu alan ilk film, gişede hasılat rekorları kırarak büyük başarı yakalamıştı. Küresel çapta 759 milyon dolar hasılata ulaşan film, 2022'nin en büyük açılışını yaparak rekor kırdı.
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