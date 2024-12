The Batman 2'de beklenmedik gelişme: Vizyon tarihi bir kez daha ertelendi

Başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in yer aldığı The Batman filmi, Bruce Wayne'in daha genç bir versiyonuna odaklanmıştı.



Hem eleştirmenlerin beğenisini kazanan hem gişede istediği başarıyı yakalayan The Batman, ikinci film onayını almıştı. Devam filminde de Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturacağı açıklanmıştı.



3 Ekim 2025'te vizyona girmesi beklenen The Batman 2, geçtiğimiz aylarda ertelenmiş ve filmin vizyon tarihi 2 Ekim 2026 olarak açıklanmıştı.