The Batman 2'de beklenmedik gelişme: Vizyon tarihi bir kez daha ertelendi

Başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in yer aldığı The Batman filmi, Bruce Wayne'in daha genç bir versiyonuna odaklanmıştı.



Hem eleştirmenlerin beğenisini kazanan hem gişede istediği başarıyı yakalayan The Batman, ikinci film onayını almıştı. Devam filminde de Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturacağı açıklanmıştı.



3 Ekim 2025'te vizyona girmesi beklenen The Batman 2, geçtiğimiz aylarda ertelenmiş ve filmin vizyon tarihi 2 Ekim 2026 olarak açıklanmıştı.

VİZYON TARİHİ BİR KEZ DAHA ERTELENDİ Hazırlıkları süren The Batman 2 filmiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Warner Bros tarafından yapılan yeni açıklamaya göre Batman 2, bu kez 1 Ekim 2027'ye ertelendi.

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