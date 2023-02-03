The Batman 2'nin vizyon tarihi belli oldu

Başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in yer aldığı The Batman filminin devamının geleceği CinemaCon etkinliğinde duyurulmuştu. Seriye geri dönmeye hazırlanan yönetmen Matt Reeves, "Bir sonraki filmle tekrar geleceğim için heyecanlıyım" demişti.



James Gunn ve Peter Safran, 31 Ocak tarihinde DC Evreni'nin geleceğine dair yeni açıklamalarda bulundu. 'The Batman 2'de Penguin ile Bruce Wayne'nin bir sonraki karşılaşmasının temellerinin atılacağı açıklandı.





Robert Pattinson'lı The Batman'in devam filminin vizyon tarihi de açıklandı. 'The Batman Part II' adıyla duyurulan film, 3 Ekim 2025'te gösterime girecek. Filmin yönetmen koltuğunda, ilk filmde olduğu gibi Matt Reeves oturacak.

Gişede rekor kıran The Batman’in devam filmi geliyor Haberi Görüntüle

GİŞEDE REKOR KIRDI



Robert Pattinson'un ilk defa canlandırdığı Batman karakterinin karanlık dünyasını konu alan ilk film, gişede hasılat rekorları kırarak büyük başarı yakalamıştı. Küresel çapta 759 milyon dolar hasılata ulaşan film, 2022'nin en büyük açılışını yaparak rekor kırdı.