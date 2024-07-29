The Batman'in yönetmeni Matt Reeves'den devam filmiyle ilgili açıklamalar

Robert Pattinson'ın Batman'i canlandırdığı The Batman'in devam filminin vizyon tarihi ertelenmişti. Şimdilerde The Batman Part II için çalışan yönetmen Matt Reeves, devam filmiyle ilgili ipuçları verdi.

The Batman'in yönetmeni Matt Reeves'den devam filmiyle ilgili açıklamalar

Başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in yer aldığı The Batman filmi, Bruce Wayne'in daha genç bir versiyonuna odaklanmıştı.

Hem eleştirmenlerin beğenisini kazanan hem gişede istediği başarıyı yakalayan The Batman, ikinci onayını almıştı. Devam filminde de Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturacağı açıklanmıştı.

Ancak filmin vizyon tarihi, Hollywood'daki grev sebebiyle 2025 yılından 2 Ekim 2026'ya ertelenmişti.

The Batman'in yönetmeni Matt Reeves'den devam filmiyle ilgili açıklamalar - 1

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; şimdilerde devam filmiyle ilgili çalışmalara devam eden Matt Reeves, bazı ipuçları verdi.

Comic-Con 2024'e katılan ünlü yönetmen, Colin Farrell'ın bir kez daha Penguen'i canlandıracağını onayladı.

Vizyon tarihinin ertelendiğini de doğrulayan Matt Reeves, çekimlere 2025'in ilk aylarında başlayacaklarını açıkladı. 

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Robert Pattinson'un ilk defa canlandırdığı Batman karakterinin karanlık dünyasını konu alan ilk , gişede hasılat rekorları kırarak büyük başarı yakalamıştı. Küresel çapta 759 milyon dolar hasılata ulaşan film, 2022'nin en büyük açılışını yaparak rekor kırdı.

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