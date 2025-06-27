The Bear dizisinin kadrosuna Oscar ödüllü oyuncu dahil oldu
Jeremy Allen White'ın başrolünü üstlendiği Emmy ödüllü The Bear dizisinin kadrosu şekilleniyor.
Ödüllü The Bear dizisi 4. sezonuyla izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Jeremy Allen White ve Ayo Edebiri'nin rol aldığı The Bear dizisine Brie Larson dahil oldu. Oyuncu, Room (2015) filmindeki rolüyle Oscar'a layık görülmüştü.
Dizideki rolü uzun süredir gizli tutulan oyuncu, Francine Fak adlı karaktere hayat verecek. Oyuncun, 6. bölümde izleyici karşısına çıkacağı biliniyor.
The Bear dizisi, kardeşini kaybeden gastronomi şefi Carmen'in Chicago'da başına gelenleri konu alıyor. Dizinin ana kadrosunda Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott ve Matty Matheson yer alıyor.
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