The Beatles filmlerine geri sayım: Brian Epstein’i canlandıracak isim belli oldu

Müzik dünyasının dört kişilik efsanevi grubu The Beatles üyelerinin filmleri geliyor. Grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekilecek. Sam Mendes’in yönetmen koltuğunda oturduğu, dört bölümlük film serisi "The Beatles: A Four-Film Cinematic Event"te grubunun menajeri Brian Epstein’i canlandıracak isim belli oldu. 2028 yılında art arda vizyona girecek olan dört filmde de Epstein'i İngiliz aktör James Norton canlandıracak.

Dört farklı filmden oluşacak biyografik yapımda; John Lennon’ı Harris Dickinson, Paul McCartney’yi Paul Mescal, Ringo Starr’ı Barry Keoghan ve George Harrison’ı Joseph Quinn canlandıracak. Her bir film, üyelerden birinin bakış açısıyla The Beatles'ın yükselişi, dönüşümü ve 1970 yılındaki ayrılıklarına kadar olan süreci gözler önüne serecek.

