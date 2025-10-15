The Beatles filmlerine geri sayım: Brian Epstein’i canlandıracak isim belli oldu
Sam Mendes’in yönetmen koltuğunda oturduğu dört bölümlük film serisinde The Beatles grubunun menajeri Brian Epstein’i canlandıracak isim belli oldu.
Müzik dünyasının dört kişilik efsanevi grubu The Beatles üyelerinin filmleri geliyor. Grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekilecek.
Sam Mendes’in yönetmen koltuğunda oturduğu, dört bölümlük film serisi "The Beatles: A Four-Film Cinematic Event"te grubunun menajeri Brian Epstein’i canlandıracak isim belli oldu.
2028 yılında art arda vizyona girecek olan dört filmde de Epstein'i İngiliz aktör James Norton canlandıracak.
Dört farklı filmden oluşacak biyografik yapımda; John Lennon’ı Harris Dickinson, Paul McCartney’yi Paul Mescal, Ringo Starr’ı Barry Keoghan ve George Harrison’ı Joseph Quinn canlandıracak.
Her bir film, üyelerden birinin bakış açısıyla The Beatles'ın yükselişi, dönüşümü ve 1970 yılındaki ayrılıklarına kadar olan süreci gözler önüne serecek.
Öte yandan merakla beklenen filmlerde; Linda McCartney'e Saoirse Ronan hayat verecek. Ayrıca Anna Sawai, John Lennon eski eşi Yoko Ono, Aimee Lou Wood George Harrison'ın eski eşi Pattie Boyd; Mia McKenna-Bruce ise Ringo Starr'ın eski eşi Maureen Starkey olarak izleyici karşısına çıkacak.