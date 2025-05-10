The Beatles filmlerinin senaristleri belli oldu
Dünyaca ünlü İngiliz grubu The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan filmler heyecanla bekleniyor. Sam Mendes'in yönetmen koltuğunda oturacağı proje için üç senaristle anlaşıldı.
Müzik dünyasının dört kişilik efsanevi grubu The Beatles üyelerinin filmleri geliyor. Grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekilecek.
Ünlü yönetmeni Sam Mendes'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmler için 3 senaristle anlaşıldı.
Ödüllü Britanyalı senaristler Jez Butterworth, Peter Straughan ve Jack Thorne, Nisan 2028'de beyazperdede gösterime girmesi beklenen 4 biyografik filme dahil oldu.
PEŞ PEŞE VİZYONA GİRECEK
Dört farklı filmden oluşacak biyografik yapımda; John Lennon’ı Harris Dickinson, Paul McCartney’yi Paul Mescal, Ringo Starr’ı Barry Keoghan ve George Harrison’ı Joseph Quinn canlandıracak.
Öte yandan Sam Mendes, daha önce tüm filmlerin Nisan 2028'de peş peşe vizyona gireceğini açıklamıştı.
"ONLARI DERİNLEMESİNE ANLAMAK İÇİN FIRSAT"
Bu proje için yıllardır hayal kurduğunu ifade eden Sam Mendes, The Beatles’ın hikayesinin tek bir filmle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu söyledi. Her bir üye için ayrı bir film yapılmasıyla ilgili de "Bu, onları daha derinlemesine anlamak için bir fırsat" demişti.
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