The Beatles filmlerinin senaristleri belli oldu

"ONLARI DERİNLEMESİNE ANLAMAK İÇİN FIRSAT"



Bu proje için yıllardır hayal kurduğunu ifade eden Sam Mendes, The Beatles’ın hikayesinin tek bir filmle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu söyledi. Her bir üye için ayrı bir film yapılmasıyla ilgili de "Bu, onları daha derinlemesine anlamak için bir fırsat" demişti.