The Beatles filmlerinin vizyon tarihi belli oldu
Dünyaca ünlü İngiliz grubu The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört film için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sam Mendes'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmlerin çıkış tarihi açıklandı.
Müzik dünyasının dört kişilik efsanevi grubu The Beatles üyelerinin filmleri geliyor. Grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekilecek.
ünlü yönetmeni Sam Mendes'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmlerin vizyon tarihi belli oldu.
FİLMLER PEŞ PEŞE VİZYONA GİRECEK
Oscar ödüllü yönetmen Sam Mendes, Las Vegas’ta düzenlenen CinemaCon’da projenin detaylarını açıkladı.
Dört farklı filmden oluşacak biyografik yapımda; John Lennon’ı Harris Dickinson, Paul McCartney’yi Paul Mescal, Ringo Starr’ı Barry Keoghan ve George Harrison’ı Joseph Quinn canlandıracak.
Mendes tüm filmlerin 2028 yılının nisan ayında art arda vizyona gireceğini de açıkladı.
"ONLARI DERİNLEMESİNE ANLAMAK İÇİN FIRSAT"
Bu proje için yıllardır hayal kurduğunu ifade eden Sam Mendes, Beatles’ın hikayesinin tek bir filmle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu söyledi. Her bir üye için ayrı bir film yapılmasıyla ilgili de "Bu, onları daha derinlemesine anlamak için bir fırsat" dedi.
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