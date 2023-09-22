The Beatles grubunun hiç yayınlanmamış şarkıları açık artırmada

Dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'a ait yayınlanmamış şarkılar açık artırmaya çıkıyor. Gotta Have Rock and Roll adlı müzayede evinin satışa çıkardığı koleksiyonda grubun prova kayıtları ve röportajlarının yer aldığı kasetler de bulunuyor. İnternet sitesinde açılan ilanda, 6 kaset bulunuyor.
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band adlı albümün provaları ilk kasette yer alırken George Harrison’ın Jimmy Page ile “While My Guitar Gently Weeps” şarkısını seslendirdiği anlar ikinci kasette yer alıyor.
Diğer kasetlerde ise John Lennon'ın 45 dakikalık röportajı, Paul McCartney’in farklı vokal denemeleri ve Yoko Ono'nun Lennon, müzik ve kişisel hayatı hakkında yaptığı iki saatlik konuşma yer alıyor.
Altıncı ve son kasette ise Lennon ve Ono'nun "One From The Nursery" adını taşıyan ve hiç yayınlanmayan albümü yer alıyor.
Satıştan 300-500 bin dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.
Öte yandan grup üyesi Paul McCartney tarafından 1963-1964 yıllarında çekilen 275 fotoğraf, "1964: Eyes of the Storm" kitabıyla ilk kez kamuoyuna sunulmuştu.
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