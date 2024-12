The Beatles üyeleri Londra’da bir araya geldi

Paul, gecede kariyerini kapsayan yaklaşık 40 şarkılık bir performans sundu. Konserin diğer öne çıkan anları arasında, McCartney'nin ilk grubu The Quarrymen'in kaydettiği ilk şarkı olan 'In Spite of All the Danger' ve çocuk korosuyla birlikte 'Wonderful Christmastime' performansı yer aldı.