The Beatles üyelerinin oğulları ortak şarkı çıkarıyor

The Beatles üyelerinin oğulları Sean Ono Lennon, James McCartney ve Zak Starkey ortak bir şarkı çıkarmaya hazırlanıyor.

The Beatles üyelerinin oğulları ortak şarkı çıkarıyor

İngiliz grubu The Beatles'ın üyeleri arasında yer alan , Paul McCartney ve Ringo Starr'ın oğulları ortak bir çalışmaya imza attı.

Sean Ono Lennon, James McCartney ve The Who grubunun eski üyesi Zak Starkey, "Rip-Off" adlı şarkıda bir araya geldi.

Zak Starkey, şarkının bir kısmını sosyal medyada paylaştı.

The Beatles efsanelerinin çocukları ilk kez bir şarkıda buluştu.

The Beatles üyeleri arasında Paul McCartney, , George Harrison ve Ringo Starr yer alıyor.

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