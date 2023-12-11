The Beatles'ın 1972'de aldığı Grammy 500 bin dolara açık artırmada

1972'de düzenlenen Grammy's ödül töreninde The Beatles grubunun 4 üyesine de ayrı ayrı ödül takdim edildi. Ancak grup dağıldıktan 2 yıl sonra düzenlenen ödül töreninde grup üyelerinin tamamı ödülü kabul ederken John Lennon, ''artık bir Beatle olmadığı'' gerekçesiyle ödülü istemedi.
Rock yıldızı ödülünü direkt olarak dönemin Grammy's başkanı ve kayıt şirketi sahibine hediye etmiş oldu.
Açık artırma güncel olarak 200 bin dolar ile açılış yaptı. Cuma günü satışı gerçekleşecek Lennon'a ait altın gramofonun nihai satış fiyatının 300 ila 500 bin dolar arasında olması bekleniyor.
The Beatles'a verilmiş bir Grammy, koleksiyonerler için bulunması imkansız ve sahip olması çok zor bir parça.
Müzayedeyi gerçekleştirecek kurum, ödülün ''iyi durumda'' olduğunu belirtiyor.
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