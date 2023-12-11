The Beatles'ın 1972'de aldığı Grammy 500 bin dolara açık artırmada

Açık artırma güncel olarak 200 bin dolar ile açılış yaptı. Cuma günü satışı gerçekleşecek Lennon'a ait altın gramofonun nihai satış fiyatının 300 ila 500 bin dolar arasında olması bekleniyor.



The Beatles'a verilmiş bir Grammy, koleksiyonerler için bulunması imkansız ve sahip olması çok zor bir parça.



Müzayedeyi gerçekleştirecek kurum, ödülün ''iyi durumda'' olduğunu belirtiyor.