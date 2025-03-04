The Beekeper 2 geliyor: Jason Statham yeniden başrolde
Jason Statham’ın başrolünde yer aldığı aksiyon filmi The Beekeeper’ın devam filmi için hazırlıklar başladı. Ünlü ismin yeniden başrolde yer alacağı filmin yönetmeni değişiyor.
Jason Statham'ın başrolde yer aldığı "Arıcı: Ölüm Kovanı" filmi gişede büyük bir başarı elde etmişti. "The Beekeeper"ın devam filmi için hazırlıklar sürüyor.
Jason Statham’ın yeniden başrolde yer alacağı The Beekeeper 2 filminin yönetmeni değişti. İlk filmde yönetmen koltuğunda oturan David Ayer'in yerine Timo Tjahjanto geldi.
Senaryosunu Kurt Kimmer'ın kaleme alacağı filmin çekimlerinin bu sonbaharda başlaması bekleniyor.
The Beekeeper filmi, emekli olmuş bir gizli istihbarat ajanının, iyi kalpli ev sahibinin yönettiği bir hayır kurumu aracılığıyla milyonlarca dolar çalan bir dolandırıcılığın kurbanı olduktan sonra intikam almak için yola çıkmasını konu alıyordu.
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