The Beekeper 2 geliyor: Jason Statham yeniden başrolde

Jason Statham 'ın başrolde yer aldığı "Arıcı: Ölüm Kovanı" filmi gişede büyük bir başarı elde etmişti. "The Beekeeper"ın devam filmi için hazırlıklar sürüyor.

The Beekeeper filmi, emekli olmuş bir gizli istihbarat ajanının, iyi kalpli ev sahibinin yönettiği bir hayır kurumu aracılığıyla milyonlarca dolar çalan bir dolandırıcılığın kurbanı olduktan sonra intikam almak için yola çıkmasını konu alıyordu.