The Big Bang Theory'nin yaratıcısından yeni spin-off dizisi

LORRE'UN İKİNCİ İŞ BİRLİĞİ



Yeni spin-off, Lorre'nin Max ve WBTV'yle genel bir anlaşma kapsamında ikinci iş birliği olacak.



Jim Parson'ın oynadığı "Sheldon Cooper" karakterinin Iain Armitage tarafından canlandırılan 9 yaşındaki haline odaklanan, The Big Bang Theory'den önce yaşananları anlatan CBS dizisi "Young Sheldon", halihazırda 6. sezonunda.



DETAYLAR BELLİ OLMADI



Öte yandan henüz adı belli olmayan spin-off dizinin detayları da henüz açıklanmadı.