The Big Bang Theory'nin yaratıcısından yeni spin-off dizisi

Warner Bros. Discovery, "The Big Bang Theory" dizisinin yaratıcısı Chuck Lorre tarafından yeni bir spin-off geleceğini açıkladı.

The Big Bang Theory'nin yaratıcısından yeni spin-off dizisi

Warner Bros. Discovery, HBO Max ve Discovery+ platformlarının birleşimi olan Max'i duyurduğu basın etkinliğinde, "The Big Bang Theory" evreninin yaratıcısı Chuck Lorre'un yeni bir spin-off geliştireceğini açıkladı.

"The Big Bang Theory", 12 sezon boyunca sürdü. Dizide Johnny Galecki ile Jim Parsons, iki fizikçi arkadaşı, Kaley Cuoco ise komşuları "Penny"i canlandırıyordu.

The Big Bang Theory'nin yaratıcısından yeni spin-off dizisi - 1

LORRE'UN İKİNCİ İŞ BİRLİĞİ

Yeni spin-off, Lorre'nin Max ve WBTV'yle genel bir anlaşma kapsamında ikinci iş birliği olacak.

Jim Parson'ın oynadığı "Sheldon Cooper" karakterinin Iain Armitage tarafından canlandırılan 9 yaşındaki haline odaklanan, The Big Bang Theory'den önce yaşananları anlatan CBS dizisi "Young Sheldon", halihazırda 6. sezonunda.

DETAYLAR BELLİ OLMADI

Öte yandan henüz adı belli olmayan spin-off dizinin detayları da henüz açıklanmadı.

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