The Big Bang Theory'nin yıldızı Kaley Cuoco: Hayatımın en güzel yıllarıydı

2007'den 2019'a kadar devam eden ve yayında kaldığı süre boyunca 10 Emmy ödülünün sahibi olan The Big Bang Theory dizisinde Penny karakterine hayat veren Kaley Cuoco , People'a verdiği röportajda ikonik rolü hakkında konuştu.

"O KARAKTERE ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

"Bu rolü oynayarak 12 yıl geçirdim ve kariyerimi başlattı. O karaktere, o diziye ve dizinin yaratıcısı Chuck Lorre'a çok şey borçluyum" diyen Cuoco, The Big Bang Theory'de rol aldığı dönemle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Hayatımın en güzel yıllarındandı ve şimdiye kadar yaşadığım en eğlenceli zamanlardı."