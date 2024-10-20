The Big Bang Theory'nin yıldızı Kaley Cuoco: Hayatımın en güzel yıllarıydı
2007-2019 yılları arasında yayınlanan The Big Bang Theory dizisinde Penny karakterine hayat veren Kaley Cuoco, ikonik rolünü tekrar oynayıp oynamayacağı konusuna açıklık getirdi.
2007'den 2019'a kadar devam eden ve yayında kaldığı süre boyunca 10 Emmy ödülünün sahibi olan The Big Bang Theory dizisinde Penny karakterine hayat veren Kaley Cuoco, People'a verdiği röportajda ikonik rolü hakkında konuştu.
"O KARAKTERE ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"
"Bu rolü oynayarak 12 yıl geçirdim ve kariyerimi başlattı. O karaktere, o diziye ve dizinin yaratıcısı Chuck Lorre'a çok şey borçluyum" diyen Cuoco, The Big Bang Theory'de rol aldığı dönemle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Hayatımın en güzel yıllarındandı ve şimdiye kadar yaşadığım en eğlenceli zamanlardı."
"KESİNLİKLE YENİDEN OYNARIM"
Emmy ve Altın Küre adayı 38 yaşındaki ünlü oyuncu, Penny rolünü yeniden canlandırıp canlandırmayacağı sorulduğunda "Kesinlikle yeniden oynarım. Yüzde 100. Penny karakterini seviyorum ve her zaman da seveceğim" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Oyuncular
- Dizi
- N-Life Kültür&Sanat