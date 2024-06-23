The Bikeriders'ın yönetmeni Jeff Nichols: O ismin motosiklete yaslanmasına zor izin verdik

Austin Butler, Tom Hardy, Norman Reedus ve Jodie Comer'ın başrolünde yer aldığı The Bikeriders filmi, 21 Haziran'da vizyona girdi.

Danny Lyon’un aynı adlı kitabından uyarlanan ve 1960'lı yıllarda bir motosiklet çetesinin aksiyon dolu hikayesini konu alan filmle ilgili yönetmen Jeff Nichols'ın itirafı şaşırttı.

Deadlin'ın haberine göre; bir podcaste konuk olan Jeff Nichols, Michael Shannon'ın motosiklete binmeyi öğrenmemeyi tercih eden birkaç oyuncudan biri olduğunu açıkladı.

Ünlü yönetmen “Dürüst olmak gerekirse hepsinin eğitimden geçmesi gerekiyordu. Şimdi, bazı oyuncular bunu diğerlerinden daha iyi anladılar. Ne yazık ki Michael Shannon'un motosikletin yanına yaklaşmasına izin verilmedi. Onun motosiklete yaslanmasına zar zor izin verdik" dedi.