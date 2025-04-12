The Bodyguard yeniden çekiliyor

Kevin Costner ile Whitney Houston'ın başrollerini paylaştığı The Bodyguard filminin yeniden çekileceği açıklandı.

The Bodyguard yeniden çekiliyor

Mick Jackson imzalı The Bodyguard filminin yeniden çekileceği duyuruldu. Variety'nin haberine göre, Warner Bros. Sam Wrench'in yönetmen koltuğunda oturacağı yeni bir film üzerinde çalışıyor.

Sam Wrench, Taylor Swift'in gişe rekoru kıran turne filmi Taylor Swift: The Eras Tour'un yönetmenliğini üstlenmişti. 1992 tarihli romantik gerilim filminin yeniden çekilecek versiyonunu Jonathan A. Abrams kaleme alacak. Filmin kadrosunda kimlerin yer alacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 

The Bodyguard yeniden çekiliyor - 1 The Bodyguard (1992)

The Bodyguard filmi, pop yldızı Rachel Marron ile koruması olarak işe giren Costner'ın eski Gizli Servis ajanı Frank Farmer'ın arasındaki ilişkiyi konu alıyor.

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