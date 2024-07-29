The Boys evrenine yeni dizi: Başrol oyuncusu belli oldu

Garth Ennis ve Darick Robertson'ın imzasını taşıyan çizgi romandan uyarlanan "The Boys" dizisi son dönemin en popüler yapımları arasında yer alıyor. Gen V adlı spin-off dizisi ile genişleyen The Boys evreni yeni bir diziyle büyümeye hazırlanıyor.

San Diego Comic-Con panelinde duyurulan habere göre; The Boys evreni, "Vought Rising" yeni bir dizi ile genişliyor.

Dizide Jensen Ackles ve Aya Cash başrolleri paylaşacak. Projede Ackles, daha önce hayat verdiği "Soldier Boy" ve Cash de "Stormfront" olarak geri dönecek.