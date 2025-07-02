The Boys final sezonuna geri sayım: Çekimler tamamlandı

Başrollerinde Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara ve Nathan Mitchell gibi isimlerin yer aldığı dizi , beşinci sezonuyla ekranlara veda edecek.

Garth Ennis ve Darick Robertson'ın imzasını taşıyan çizgi romandan uyarlanan "The Boys" dizisinin final sezonu için bekleyiş başladı.

The Boys final sezonu çekimlerinin bittiğini dizinin yaratıcılarından Eric Kripke, duyurdu. Kripke, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye şu notu düştü: “Bu sete bir daha asla gelmeyeceğim. Yakında yıkılacak. Bu anın tek kelimeyle tarifi: minnettarlık. Harika bir oyuncu kadromuz, müthiş bir ekibimiz ve inanılmaz eğlenceli bir hikâyemiz oldu. Üstelik tahmin edilemez bir şeyi de yakaladık: doğru zamanlama. Kariyeriniz boyunca bu saydıklarımızdan ikisini bile yakalayabilirseniz şanslısınız. Biz hepsine sahiptik. The Boys ailesine teşekkür ederim, hepinizi seviyorum. Hayranlara: izlediğiniz için teşekkürler, büyük finali görmeniz için sabırsızlanıyorum." The Boys’un final sezonunun yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

The Boys, güçlerini sadece kendi çıkarları için kullanan yozlaşmış süper kahramanlara karşı mücadele eden bir grup sıradan insanın ve bazılarının da özel güçlere sahip olduğu bir ekibin hikayesini anlatıyor.

Toplamda yedi kez Emmy adaylığı elde eden dizi, 2023 yılında drama dizilerinde en iyi dublör koordinasyonu dalında Emmy Ödülü kazandı.