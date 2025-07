The Boys final sezonuna geri sayım: Çekimler tamamlandı

Garth Ennis ve Darick Robertson'ın imzasını taşıyan çizgi romandan uyarlanan "The Boys" dizisinin final sezonu için bekleyiş başladı.

"BÜYÜK FİNALİ GÖRMENİZ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

The Boys final sezonu çekimlerinin bittiğini dizinin yaratıcılarından Eric Kripke, duyurdu. Kripke, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye şu notu düştü:



“Bu sete bir daha asla gelmeyeceğim. Yakında yıkılacak. Bu anın tek kelimeyle tarifi: minnettarlık. Harika bir oyuncu kadromuz, müthiş bir ekibimiz ve inanılmaz eğlenceli bir hikâyemiz oldu. Üstelik tahmin edilemez bir şeyi de yakaladık: doğru zamanlama. Kariyeriniz boyunca bu saydıklarımızdan ikisini bile yakalayabilirseniz şanslısınız. Biz hepsine sahiptik. The Boys ailesine teşekkür ederim, hepinizi seviyorum. Hayranlara: izlediğiniz için teşekkürler, büyük finali görmeniz için sabırsızlanıyorum."



The Boys’un final sezonunun yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.