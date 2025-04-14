The Breakfast Club yıldızları 40 sene sonra bir arada

Kült yapımlar arasına giren The Breakfast Club filminin yıldızları yıllar sonra buluştu. Variety'nin haberine göre, filmin yıldızları Molly Ringwald, Emilio Estevez, Judd Nelson, Ally Sheedy ve Anthony Michael Hall, Şikago'da düzenlenen konferansta buluştu.



John Hughes imzalı filmin yıldızları bir araya geldi ve film hakkında sohbet etti.