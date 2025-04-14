The Breakfast Club yıldızları 40 sene sonra bir arada
1985 tarihli The Breakfast Club (Kahvaltı Kulübü) filminin oyuncuları 40 yıl sonra bir araya geldi.
Kült yapımlar arasına giren The Breakfast Club filminin yıldızları yıllar sonra buluştu. Variety'nin haberine göre, filmin yıldızları Molly Ringwald, Emilio Estevez, Judd Nelson, Ally Sheedy ve Anthony Michael Hall, Şikago'da düzenlenen konferansta buluştu.
John Hughes imzalı filmin yıldızları bir araya geldi ve film hakkında sohbet etti.
Filmde "Claire Standish" karakterini canlandıran Molly Ringwald "Burada hep beraber olduğumuz için çok duygusalım" ifadelerini kullandı.
John Hughes'un yazıp yönettiği filmde, cezalı olan beş öğrenci cumartesi gününü okul kütüphanesinde geçirmek zorunda kalır.
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