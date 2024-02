The Crown'un yıldızı Dominic West: Eleştirileri okuyunca iki gün yataktan çıkamadım

Kraliçe II. Elizabeth'in saltanat dönemini anlatan Emmy ödüllü The Crown dizisinin 6. sezonu 16 Kasım'da izleyiciyle buluştu. Dizinin son sezonu, eleştirmenler ve kraliyet uzmanları tarafından son derece zevksiz ve kesinlikle içler acısı diye nitelenmişti.



Dizide Prens Charles'a hayat veren Dominic West, The Crown'un sona ermesiyle rahatladığını itiraf etti.



BBC Radio 4'un Today adlı programına konuk olan West, Kraliyet Ailesi'nin diziye nasıl tepki vereceğinden endişe edip etmediği soruldu.



"İNSANLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜYLE İLGİLİ ENDİŞELENİYORUM" "Tüm tepkiler beni endişelendiriyor" diyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm eleştirileri okudum ve iki günümü yatakta geçirdim. Yani evet, hassas bir ruhum var, insanların ne düşündüğüyle ilgili endişeleniyorum. Onların hayatlarını olduğundan daha da zorlaştırmak istemiyorum."

"THE CROWN'DA OLMAYI ÇOK SEVDİM" Dominic West, The Crown için "Dizide olmayı çok sevdim. Kıyafetleri giymeyi sevdim. Arabaları sürmeyi ve insanların beni selamlamasını çok sevdim. Kesinlikle harika bir duyguydu" ifadelerini kullandı.