The Crown'un yıldızı Dominic West: Eleştirileri okuyunca iki gün yataktan çıkamadım

"İNSANLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜYLE İLGİLİ ENDİŞELENİYORUM"

"Tüm tepkiler beni endişelendiriyor" diyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti:



"Tüm eleştirileri okudum ve iki günümü yatakta geçirdim. Yani evet, hassas bir ruhum var, insanların ne düşündüğüyle ilgili endişeleniyorum. Onların hayatlarını olduğundan daha da zorlaştırmak istemiyorum."

