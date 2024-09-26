The Cure müzik grubundan 16 yıl sonra yeni şarkı
İngiliz "The Cure" müzik grubu, 16 yıl aradan sonra "Alone (Yalnız)" adında bir şarkı yayımladı.
"The Cure" grubunun "Alone" şarkısı sabah saatlerinde BBC Radio 6 Music'de dinleyiciyle buluştu.
The Cure ayrıca 1 Kasım'da "Kayıp Dünyanın Şarkıları" anlamına gelen "Songs of A Lost World" isimli yeni bir albüm yayımlayacağını da duyurdu. Grup, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir şarkının yolda olduğunu duyurmuştu.
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