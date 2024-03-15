The Fall Guy (Dublör) filminin afişi yayınlandı

Son dönemde Barbie filmiyle gündeme gelen Ryan Gosling ile Oppenheimer filminin yıldızı Emily Blunt'ın başrolde olduğu Dublör filminin afişi yayınlandı.

The Fall Guy (Dublör) filminin afişi yayınlandı

David Leitch'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde , Emily Blunt, Winston Duke ve Aaron Taylor-Johnson'ın yer aldığı Dublör filminin afişi yayınlandı.

1980'lerin popüler TV dizisinden ilham alınan Dublör filmi, 1 Mart 2024’te vizyona girecekti. Universal Pictures, filmin 3 Mayıs 2024'e ertelendiğini duyurdu. Senaryosunu Drew Pierce'ın kaleme aldığı film, Hollywood dublörü Colt Seavers'ın maceralarını konu alıyor.

The Fall Guy (Dublör) filminin afişi yayınlandı - 1

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