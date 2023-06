"The Flash" gişede beklentiyi karşılayamadı: Milyonlarca dolar zarar kapıda

"The Flash", “Shazam! Fury of the Gods”, “Blue Beetle” ve "Aquaman and the Lost Kingdom” filmleri, DC Studios'un başına James Gunn ve Peter Safran'ın geçmesinden önce planlanmıştı. Bu dört filmin prodüksiyon ve pazarlama harcamalarının toplamda 1,1 milyar ile 1,2 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.



"Shazam! Fury of the Gods” filmi gişede toplamda 133 milyon dolar hasılat elde ederek beklentinin çok altında kalmıştı. Benzer şekilde, ilk haftasında dünya çapında 135 milyon dolar hasılat elde eden "The Flash"ın da beklentiyi karşılayamayacağı tahmin ediliyor.



Filmin, ilk haftasında ABD'de 50 milyon dolar yerine en az 120 milyon dolar ile açılış yapması gerektiği ifade ediliyor.



Vizyona girecek olan “Aquaman and the Lost Kingdom” filminin ise diğer filmlerin yarattığı hayal kırıklığını telafi edip edemeyeceği merak konusu.

SUÇ DOSYASI KABARIK Filmin başrol oyuncusu Ezra Miller'ın son dönemde birden fazla taciz ve saldırı suçlamasıyla gündeme gelmesinin gişe rakamlarında etkili olup olmadığı ise bilinmiyor. Ezra Miller Hawaii'de defalarca saldırı suçundan tutuklandı; Almanya'da bir kadını tacizle, İzlanda'da birini boğmakla, Vermont'ta üç küçük çocuk ve annesini "güvenli olmayan bir çevrede" alıkoymakla suçlandı.



Ünlü aktör, Vermont'ta hırsızlıktan ceza aldı, 12 yaşında bir çocukla uygunsuz ilişki kurmakla suçlandı.