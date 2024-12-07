The Guardian 2024 yılının en iyi şarkılarını açıkladı

Önde gelen İngiliz gazetelerinden The Guardian, bu yıla damga vuran şarkıları sıraladı.

The Guardian 2024 yılının en iyi şarkılarını açıkladı

İngiltere'nin tanınmış gazetelerinden The Guardian, 2024 yıl sonu raporunu yayınladı. Yılın en iyi şarkılarını açıklayan gazete, listede birçok yeni şarkıcının yanı sıra sektörüne damga vurmuş isimlere de yer verdi.

İşte 2024 yılının en iyi şarkıları sıralaması:

20. MJ Lenderman – "Wristwatch"

19. Clairo – "Sexy to Someone"

18. Lady Gaga – "Disease"

17. Yaeji – "Booboo"

16. Beyoncé – "Texas Hold ’Em"

15. Kassie Krut – "Reckless"

The Guardian 2024 yılının en iyi şarkılarını açıkladı - 1 Beyonce

14. Ariana Grande – "We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)"

13. Waxahatchee – "Right Back to It (ft MJ Lenderman)"

12. Kim Gordon – "Bye Bye"

11. The Cure – "Alone"

10. Kendrick Lamar – "Not Like Us"

The Guardian 2024 yılının en iyi şarkılarını açıkladı - 2 Kendrick Lamar

9. Nick León and Erika de Casier – "Bikini"

8. Addison Rae – "Diet Pepsi"

7. Nilüfer Yanya – "Like I Say (I Runaway)"

6. Fontaines DC – "Starburster / Favourite"

The Guardian 2024 yılının en iyi şarkılarını açıkladı - 3 Billie Eilish

5. – "Birds of a Feather / Lunch"

4. Jade – "Angel of My Dreams"

3. Charli xcx – "The Girl, So Confusing Version With Lorde / Von Dutch / Guess (ft Billie Eilish) / 360"

2. Sabrina Carpenter – "Espresso"

1. Chappell Roan – "Good Luck, Babe!"

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