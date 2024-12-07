The Guardian 2024 yılının en iyi şarkılarını açıkladı
Önde gelen İngiliz gazetelerinden The Guardian, bu yıla damga vuran şarkıları sıraladı.
İngiltere'nin tanınmış gazetelerinden The Guardian, 2024 yıl sonu raporunu yayınladı. Yılın en iyi şarkılarını açıklayan gazete, listede birçok yeni şarkıcının yanı sıra müzik sektörüne damga vurmuş isimlere de yer verdi.
İşte 2024 yılının en iyi şarkıları sıralaması:
20. MJ Lenderman – "Wristwatch"
19. Clairo – "Sexy to Someone"
18. Lady Gaga – "Disease"
17. Yaeji – "Booboo"
16. Beyoncé – "Texas Hold ’Em"
15. Kassie Krut – "Reckless"
14. Ariana Grande – "We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)"
13. Waxahatchee – "Right Back to It (ft MJ Lenderman)"
12. Kim Gordon – "Bye Bye"
11. The Cure – "Alone"
10. Kendrick Lamar – "Not Like Us"
9. Nick León and Erika de Casier – "Bikini"
8. Addison Rae – "Diet Pepsi"
7. Nilüfer Yanya – "Like I Say (I Runaway)"
6. Fontaines DC – "Starburster / Favourite"
5. Billie Eilish – "Birds of a Feather / Lunch"
4. Jade – "Angel of My Dreams"
3. Charli xcx – "The Girl, So Confusing Version With Lorde / Von Dutch / Guess (ft Billie Eilish) / 360"
2. Sabrina Carpenter – "Espresso"
1. Chappell Roan – "Good Luck, Babe!"
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