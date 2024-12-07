The Guardian 2024 yılının en iyi şarkılarını açıkladı

İngiltere'nin tanınmış gazetelerinden The Guardian, 2024 yıl sonu raporunu yayınladı. Yılın en iyi şarkılarını açıklayan gazete, listede birçok yeni şarkıcının yanı sıra müzik sektörüne damga vurmuş isimlere de yer verdi.



İşte 2024 yılının en iyi şarkıları sıralaması:





20. MJ Lenderman – "Wristwatch"



19. Clairo – "Sexy to Someone"



18. Lady Gaga – "Disease"



17. Yaeji – "Booboo"



16. Beyoncé – "Texas Hold ’Em"



15. Kassie Krut – "Reckless"

