The Handmaid's Tale yıldızı Elisabeth Moss anne oldu
Mad Men dizisiyle akıllarda yer eden ABD'li oyuncu Elisabeth Moss anne oldu.
Mad Men, The Invisible Man ve The Handmaid's Tale gibi yapımlarla tanınan oyuncu Elisabeth Moss sessiz sedasız anne oldu. People dergisinin haberine göre, 42 yaşındaki oyuncu, bebeğini sete getirdiğini söyledi. Oyuncu, bebeğinin cinsiyetini veya adını paylaşmadı.
Oyuncu son yıllarda özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor. Moss, son olarak komedyen Fred Armisen ile evliydi, ikili 2011'de ayrıldı.
Moss, Margaret Atwood'un kitabından uyarlanan The Handmaid's Tale dizisinde rol alıyor. Dizi final sezonuyla yakında ekranlara gelecek.
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