The Handmaid's Tale yıldızı Elisabeth Moss anne oldu

Mad Men, The Invisible Man ve The Handmaid's Tale gibi yapımlarla tanınan oyuncu Elisabeth Moss sessiz sedasız anne oldu. People dergisinin haberine göre, 42 yaşındaki oyuncu, bebeğini sete getirdiğini söyledi. Oyuncu, bebeğinin cinsiyetini veya adını paylaşmadı.



Oyuncu son yıllarda özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor. Moss, son olarak komedyen Fred Armisen ile evliydi, ikili 2011'de ayrıldı.