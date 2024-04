The Last Kingdom ile tanınan oyuncu Adrian Schiller hayatını kaybetti

The Last Kingdom dizisinde Aethelhelm karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Adrian Schiller yaşamını yitirdi. Schiller'in ölüm haberini, aktörün menajeri duyurdu. Oyuncunun "ölümünün ani ve beklenmedik olduğu" belirtildi.

Oyuncu Masterpiece, Raised by Wolves, The Danish Girl, Bright Star ve Beauty and Beast gibi yapımlarda rol aldı. Schiller, 2015 yılında usta oyuncu Meryl Streep'le birlikte Suffragette filminde rol aldı.

Oyuncu geçtiğimiz yıl ise Marylebone Tiyatrosu'nda sahnelenen The White Factory oyununda rol aldı.