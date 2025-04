The Last Of Us dizisi 3. sezon onayı aldı

Bir oyundan uyarlama olan, salgın hastalık sonrası hayatta tek başına kalan Joel ile 14 yaşındaki Ellie'nin hikayesini konu alan The Last Of Us dizisinin 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

13 Nisan'da 2. sezonu izleyici ile buluşacak The Last Of Us dizisinin üçüncü sezonu da kesin olarak ekranlara gelecek.

Dizinin yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, ikinci oyunu birkaç sezona yaymayı hedefliyor.