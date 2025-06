The Last Of Us dizisinin üçüncü sezonundan haber var

Aynı adlı oyundan uyarlama olan, salgın hastalık sonrası hayatta tek başına kalan Joel ile 14 yaşındaki Ellie'nin hikayesini konu alan The Last Of Us dizisinin geçtiğimiz haftalarda üçüncü sezon onayı aldığı ortaya çıkmıştı.

Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in paylaştığı dizinin yaratıcılarından Neil Druckmann üçüncü sezonla ilgili ilk ipucunu verdi.