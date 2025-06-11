The Last Of Us dizisinin üçüncü sezonundan haber var

"BUNA İZİN VERMEZLER SANIYORDUM"

Bir panelde konuşan Neil Druckmann, dizinin yeni sezonunda odak noktasının Kaitlyn Dever’ın hayat verdiği Abby karakteri olacağını açıkladı.



Bu hikaye yapısını onaylanmayacağını düşündüğünü de itiraf eden Druckmann, "Bu projeye başlarken, bize böyle bir anlatı değişimini yaptırmazlar sanıyordum. Ama HBO bize sadece zamanı değil, yaratıcı özgürlüğü de tanıdı. Bu tür riskleri almamıza izin verdiler ve izleyici de bunu gerçekten takdir ediyor" dedi.