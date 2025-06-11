The Last Of Us dizisinin üçüncü sezonundan haber var
HBO tarafından yayınlanan, oyun dünyasının en sevilen serilerinden aynı adla diziye uyarlanan The Last of Us'ın üçüncü sezonuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Aynı adlı oyundan uyarlama olan, salgın hastalık sonrası hayatta tek başına kalan Joel ile 14 yaşındaki Ellie'nin hikayesini konu alan The Last Of Us dizisinin geçtiğimiz haftalarda üçüncü sezon onayı aldığı ortaya çıkmıştı.
Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in paylaştığı dizinin yaratıcılarından Neil Druckmann üçüncü sezonla ilgili ilk ipucunu verdi.
"BUNA İZİN VERMEZLER SANIYORDUM"
Bir panelde konuşan Neil Druckmann, dizinin yeni sezonunda odak noktasının Kaitlyn Dever’ın hayat verdiği Abby karakteri olacağını açıkladı.
Bu hikaye yapısını onaylanmayacağını düşündüğünü de itiraf eden Druckmann, "Bu projeye başlarken, bize böyle bir anlatı değişimini yaptırmazlar sanıyordum. Ama HBO bize sadece zamanı değil, yaratıcı özgürlüğü de tanıdı. Bu tür riskleri almamıza izin verdiler ve izleyici de bunu gerçekten takdir ediyor" dedi.
İlk sezonunda 24 dalda Emmy adaylığı elde ederek televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran dizinin yeni sezonunun konusu ise şöyle:
İlk sezondaki olaylardan beş yıl sonra, Joel ve Ellie birbirleriyle ve geride bıraktıklarından daha tehlikeli ve öngörülemez bir dünyayla çatışmaya çekilir.
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