The Last of Us hayranlarına kötü haber: İkinci sezon gecikecek

HBO tarafından yayınlanan, oyun dünyasının en sevilen serilerinden aynı adla diziye uyarlanan "The Last of Us" çok beğenilmişti. İkinci sezonu büyük bir heyecanla beklenen diziden hayranlarını üzen haber geldi.



Variety‘nin haberine göre; HBO CEO’su Casey Bloys, "The Last of Us" dizisinin ikinci sezon çekimlerinin 2024 yılının başlarında başlayacağını açıkladı.



HOLLYWOOD'DAKİ GREV ÇEKİM SÜRECİNİ GECİKTİRDİ Hollywood’daki grevin çekim sürecini geciktirdiğini vurgulayan Bloys, oyuncuların grevinin çekimler başlamadan önce çözülmesi gerektiğini söyledi.



Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin paylaştığı "The Last of Us" dizisi, 2024 yılı için HBO'nun listesinde bulunmadığı için 2025 yılına kalabilir. "ÜÇÜNCÜ SEZONUN OLACAĞININ GARANTİSİ YOK"



HBO'nun drama başkanı Francesca Orsi, daha önce verdiği bir röportajda dizinin 3. sezonuyla ilgili, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyolar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" demişti.