The Last of Us hayranlarına müjde! 2. sezon yayın tarihi açıklandı

Başrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in rol aldığı aynı adlı oyundan uyarlanan HBO uyarlaması dizi The Last of Us'ın ikinci sezonu 13 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Pascal’ın Joe Miller’a, Ramsey’nin ise Ellie Williams’a hayat verdiği dizi, yaşanan olaylardan 5 yıl sonrasını konu alacak.



YENİ İSİMLER DAHİL OLDU



Dizinin yeni sezonuna Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord ve Danny Ramirez dahil oldu. Catherine O’Hara'nın konuk oyuncu olacağı biliniyor. Jeffrey Wright ise aynı rolü canlandırmaya devam edecek.



"ÜÇÜNCÜ SEZONUN OLACAĞININ GARANTİSİ YOK"



Öte yandan HBO'nun drama başkanı Francesca Orsi, daha önce verdiği bir röportajda dizinin 3. sezonuyla ilgili, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyolar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" demişti.