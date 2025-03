The Legend of Zelda filminin vizyon tarihi belli oldu

Nintendo’nun popüler oyunu The Legend of Zelda film oluyor. Sony Pictures ve Nintendo ortak yapımı live-action filmin 26 Mart 2027 tarihinde vizyona gireceği açıklandı.



Filmin kadrosuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Filmin yönetmenliğini ise The Maze Runner ve Kingdom of the Planet of the Apes filmleriyle tanınan Wes Ball üstlenecek.

Ball, film hazırlığında Hayao Miyazaki’nin eserlerinden ilham aldığını söylemişti.