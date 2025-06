The Legend of Zelda filminin vizyon tarihi ertelendi

Nintendo’nun popüler oyunu The Legend of Zelda film oluyor. Sony Pictures ve Nintendo ortak yapımı live-action film için hazırlıklar sürüyor.

Daha önce 26 Mart 2027 tarihinde vizyona gireceği açıklanan filmin gösterim tarihi ertelendi. The Legend of Zelda, 7 Mayıs 2027'ye ertelendi.

"BU EK SÜREYİ İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Nintendo'nun efsanevi oyun serisinin yaratıcısı Shigeru Miyamoto, ertelemeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yapım süreciyle ilgili nedenlerden dolayı canlı çekim The Legend of Zelda filminin vizyon tarihini 7 Mayıs 2027'ye erteliyoruz. Daha önce duyurduğumuz tarihten birkaç hafta sonra olacak. Bu ek süreyi filmi olabildiğince iyi hale getirmek için değerlendireceğiz. Gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz."

Filmin kadrosuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Filmin yönetmenliğini ise The Maze Runner ve Kingdom of the Planet of the Apes filmleriyle tanınan Wes Ball üstlenecek.



Ball, film hazırlığında Hayao Miyazaki’nin eserlerinden ilham aldığını söylemişti.