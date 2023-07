The Lumineers grubu ilk kez Türkiye'ye geliyor

30. İstanbul Caz Festivali, yeşilin cazla buluştuğu Parkorman’da dünyaca ünlü isimlerin muhteşem performansları ve Parklarda Caz konserleriyle başladı. Sırada 12 Temmuz’da festivalin en çok beklenen konserlerinden The Lumineers var.



Colorado, Denver’ın ufacık müzik kulüplerinde başladıkları serüvenle 10 yıl gibi kısa bir sürede modern folk türünün en büyük grupları arasına giren The Lumineers, “Ho Hey” ile 2012’de yaptıkları başarılı çıkışın ardından Bruce Springsteen, Tom Waits, Bob Dylan ve Tom Petty gibi efsanelerden aldıkları ilhamla dünya çapında başarı kazandılar. Gülen yüzlerin ardındaki melankolik hikâyeleri anlatan, müzik kliplerini birer film senaryosu gibi işledikleri “Stubborn Love”, “Ophelia”, “Angela” ve “Cleopatra” gibi incelikli ve dokunaklı şarkılarıyla ciddi bir hayran kitlesine ulaşan The Lumineers, 30. İstanbul Caz Festivali kapsamında ilk kez Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak.



12 Temmuz akşamı Parkorman’da, Go Ons ve Single Circle’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek konserde The Lumineers’tan önce Türkçe indie rock’un mizah ustaları Adamlar sahnede olacak. Rock’n roll, blues ve “singer-songwriter” geleneğini en dinamik, en özgün şekilde yaşatan gruplardan Adamlar’ın müziği uzun havaya, hip-hop’a, hatta tangoya kadar pek çok türe başvuruyor. Söz ve bestelerinin altında Tolga Akdoğan’ın imzasını taşıyan Adamlar, 2014’te yayımladıkları “Eski Dostum Tankla Gelmiş” isimli ilk albümlerinin ardından 2016’da “Rüyalarda Buruşmuşuz” ile ses getirdi. 2019’da “Dünya Günlükleri” adlı üçüncü stüdyo albümleri geldi. 2021 Kasım’ında yayımlanan “Harekete Kimse Mani Olamaz” albümlerinin birinci bölümüyle bambaşka bir tarzı deneyen grup, 2023’e albümün ikinci bölümüyle merhaba dedi.





30. İstanbul Caz Festivali’nde bu hafta sahne alacak isimler:



12 Temmuz Çarşamba - The Lumineers // Adamlar



13 Temmuz Perşembe - +1’li Gece Gezmesi



14 Temmuz Cuma - Youn Sun Nah Quartet // Deniz Taşar



16 Temmuz Pazar - Caz Vapuru / Parklarda Caz Şişli