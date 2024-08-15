The Notebook filminin yıldız ismi Gena Rowlands hayatını kaybetti (Gena Rowlands kimdir?)

1974’te A Woman Under the Influence ve 1980’de Gloria filmleriyle Oscar’a aday gösterilen Rowlands’a bir süre önce Alzheimer teşhisi konmuştu. Ünlü oyuncu, The Notebook’da da Alzheimer olan birini canlandırıyordu.



GENA ROWLANDS KİMDİR?



19 Haziran 1930 doğumlu Gena Rowlands, Altın Küre ve Emmy Ödülü sahibidir. Oyuncu Robert Lansing ile beraber rol aldıkları The 87th Precinct filminde başarılı bir performans sergiledi. 1980 yapımı Gloria filminde aynı isimli karakteri canlandıran sanatçı ünlü yönetmen ve oyuncu John Cassavetes ile onun 1989'da ölümüne kadar evli kalmışlar 3 çocukları vardır.