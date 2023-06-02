The Office dizisi yeniden çekiliyor

Başrollerinde Steve Carell ve John Krasinski'nin yer aldığı ünlü komedi dizisi The Office yeniden çekiliyor. Ricky Gervais'in başrolünde olduğu İngiliz yapımının ardından gelen Amerikan yapımı da çok sevilmişti.

Steve Carell'in başrolünü üstlendiği ABD yapımının ardından dizi, bu sefer Avusturalya'da çekiliyor. Kadın bir patronun olacağı dizide Hannah Howard karakterini Felicity Ward canlandıracak.