The Office dizisi yeniden çekiliyor

Kült komedi dizisi The Office'in Avusturalya uyarlaması geliyor. Diğer versiyonlardan farklı olarak kadın bir patron bu sefer başrolde olacak.

The Office dizisi yeniden çekiliyor

Başrollerinde Steve Carell ve John Krasinski'nin yer aldığı ünlü komedi dizisi The Office yeniden çekiliyor. Ricky Gervais'in başrolünde olduğu İngiliz yapımının ardından gelen Amerikan yapımı da çok sevilmişti.

Steve Carell'in başrolünü üstlendiği ABD yapımının ardından , bu sefer Avusturalya'da çekiliyor. Kadın bir patronun olacağı dizide Hannah Howard karakterini Felicity Ward canlandıracak.

The Office dizisi yeniden çekiliyor - 1

2001 yılında yayınlanan The Office dizisinin, Çin, İsrail, Hindistan ve Polonya'da da farklı versiyonları bulunuyor.

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