The Office dizisinin Suudi Arabistan uyarlaması geliyor: El Mektep

Dubai merkezli MBC Stüdyoları ile BBC Stüdyoları, 'The Office' dizisinin Suudi Arabistan versiyonu için anlaştı. BAFTA ve Altın Küre ödüllü İngiliz komedi dizisi, ' El Mektep ' adıyla 20 bölüm olarak çekilecek. Arapça uyarlama, kurye hizmeti veren bir çalışma ortamında geçecek.

Ricky Gervais ile Stephan Merchant’ın yaratıcısı olduğu ve 2001 yılında başlayan kült komedi dizisi The Office, seneler içinde ABD, Fransa, Almanya, Kanada, İsrail, Hindistan ve yakın zamanda Polonya gibi birçok ülkede uyarlandı. Arapça The Office, dizinin 12'nci versiyonu olacak.

Sıradan gibi görünen ama sıra dışı komik bir ofiste geçen dizide iktidar düşkünü bir patron, her biri ayrı karakterde çalışanlar, 9-17 arası bitmesi gereken işler ve modern dünyanın en vazgeçilmez unsuru ofis hayatı odak noktasında yer alıyor.

Ofisin patronu, şakaları çalışanları tarafından anlaşılmayan çalışanlarının gözünde kaba, sevimsiz, sinir bozucu, ırkçı, cinsiyetçi ve verdiği hiçbir sözü yerine getiremeyen biridir ama aslında o aynı zamanda bir komedyen, bir dost, bir yardımseverdir de.

