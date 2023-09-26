The Office geri dönüyor

Başrollerinde Steve Carell ve John Krasinski'nin yer aldığı ünlü komedi dizisi The Office yeniden çekilebilir. 2013 yılında sona eren dizinin yapımcısı Greg Daniels'ın projeye geri döneceği belirtildi.
Hollywood'daki grev nedeniyle dizinin yeniden çekilmesi bir süreliğine rafa kaldırılmıştı. Amerika Yazarlar Birliği (WGA) ile Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği'nin (AMPTP) grevi sona erdirecek üç yıllık geçici bir anlaşma imzalanmasının ardından The Office'in yeniden ekranlara gelebileceği ortaya çıktı.
Puck News'ın haberine göre, yapımcı Greg Daniels dizi için çalışmalara başladı.
Dizide kimlerin rol alacağı veya hangi oyuncuların diziye geri döneceği henüz belli olmadı.
Ricky Gervais'in başrolünde olduğu İngiliz yapımının ardından gelen Amerikan yapımı da çok sevilmişti. The Office’in ABD versiyonu 2005-2013 yıllarında dokuz sezon boyunca yayınlanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life
- Dizi
- N-Life Kültür&Sanat