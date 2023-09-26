The Office geri dönüyor

Dizide kimlerin rol alacağı veya hangi oyuncuların diziye geri döneceği henüz belli olmadı.

Ricky Gervais'in başrolünde olduğu İngiliz yapımının ardından gelen Amerikan yapımı da çok sevilmişti. The Office’in ABD versiyonu 2005-2013 yıllarında dokuz sezon boyunca yayınlanmıştı.