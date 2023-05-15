The Prodigy yıllar sonra yeniden Türkiye'ye geliyor

Yaptıkları müziğe "jungle", "breakbeat", "punk-vokal", "big beat" gibi isimler takılsa da The Prodigy hiçbir zaman sabit bir müzik türü yapmayarak hayranlarını her zaman şaşırttı. Grubun beyni Liam Howlett'in yaptığı bu müzik, 1990'lı yıllarda tüm dünyayı etkisi altına aldı.



Liam Howlett elektronik müziğin en önemli elektronik müzik dehalarından biri olarak kabul ediliyor. The Prodigy'nin böyle bir başarı elde etmesinin nedeni Howlett'in tekno rüyasına zamanının en uç Mc örnekleri olan Keith Flint ve Maxim Reality ile devam etmiş olması olarak kabul ediliyor.