The Prodigy yıllar sonra yeniden Türkiye'ye geliyor

Canlı performansları, dünyanın en çılgın şovlarından biri olarak gösterilen müzik grubu Prodigy, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. 2019 yılında vokalistleri Keith Flint'in ani ölümü ile sarsılan diğer grup üyeleri Liam Howlett ve Maxim Reality, ara verdikleri canlı performanslarına "The Prodigy Back on Tour" ile dönüyor. Grup, 23 Temmuz akşamı KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.



The Prodigy İngiltere'de 1989 yılında Liam Howlett tarafından "Moog Prodigy" adıyla kurulan, 1991 de ismini "The Prodigy" olarak değiştirdikten sonra yaptıkları "Firestarter", Smack My Bitch Up", "Voodoo People" gibi parçalarla tüm dünyada kendilerinden bahsettirmiş elektronik müzik topluluğu olarak tanınıyor. 1998'de yaptıkları "The Fat of the Land" albümünün satış rakamı, Beatles, Spice Girls ve Radiohead'den sonra grubu tek albüm üzerinden multiplatin plak alabilen tek İngiliz grup olarak tescilledi.



Yaptıkları müziğe "jungle", "breakbeat", "punk-vokal", "big beat" gibi isimler takılsa da The Prodigy hiçbir zaman sabit bir müzik türü yapmayarak hayranlarını her zaman şaşırttı. Grubun beyni Liam Howlett'in yaptığı bu müzik, 1990'lı yıllarda tüm dünyayı etkisi altına aldı.



Liam Howlett elektronik müziğin en önemli elektronik müzik dehalarından biri olarak kabul ediliyor. The Prodigy'nin böyle bir başarı elde etmesinin nedeni Howlett'in tekno rüyasına zamanının en uç Mc örnekleri olan Keith Flint ve Maxim Reality ile devam etmiş olması olarak kabul ediliyor.