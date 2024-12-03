"The Queen's Gambit" yıldızı Anya Taylor-Joy'un yeni dizisi belli oldu

Dün Gece Soho'da, Queen's Gambit ve Parçalanmış gibi yapımlarla yıldız parlayan ünlü oyuncu Anya Taylor Joy'un yeni projesi belli oldu.

"The Queen's Gambit" yıldızı Anya Taylor-Joy'un yeni dizisi belli oldu

Son olarak Mad Max: Fury Road filminde Charlize Theron’un canlandırdığı Furiosa karakterini canlandıran ünlü oyuncu Anya Taylor Joy'un yeni projesi belli oldu.

Oyuncu, "Lucky" adlı mini dizide rol alacak. Variety'nin haberine göre, dizi Marissa Stapley'in aynı adlı romanından uyarlanacak. Kitap, New York Times'ın en çok satanlar listesine girmişti.

Dizide, suç hayatını geride bırakan, ancak geçmişinden kaçmak için çaresiz bir girişimde bulunarak o karanlık hayata geri dönmek zorunda kalan genç bir kadının hikayesini konu alacak.

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