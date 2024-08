"The Queen's Gambit" yıldızının yeni dizisi belli oldu

Son olarak Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmindeki performansıyla beğeni toplayan Anya Taylor Joy'un yeni dizisi açıklandı.

Oyuncu "How to Kill Your Family" adlı dizide başrolü üstlenecek. Bella Mackie'nin çok satan romanından uyarlanacak olan dizi yine dijital platformda yayınlanacak.

8 bölümlük dizide, oyuncu "Grace Bernard" karakterini canlandıracak.

Ünlü oyuncu diziyle ilgili "Son sayfayı çevirdiğim anda, bu hikayeyi ekrana taşımanın bir parçası olmam gerektiğini biliyordum" dedi.