The Rolling Stones ve The Beatles aynı albümde buluşuyor

The Beatles grubunun iki üyesi Paul McCartney ve Ringo Starr, efsanevi rock grubu The Rolling Stones'un yeni albümünde bir araya geliyor.

The Rolling Stones ve The Beatles aynı albümde buluşuyor

Tüm zamanların en iyi rock grupları arasında gösterilen The Rolling Stones'un yeni albüm hazırlıkları sürüyor. Mick Jagger'ın solisti olduğu grubun albümüne ise sürpriz isimlerin dahil olacağı açıklandı. Variety'nin haberine göre ünlü İngiliz grubu The Beatles'ın efsane isimleri Paul McCartney ve Ringo Starr, grubun yeni albümünde yer alacak.

The Rolling Stones ve The Beatles aynı albümde buluşuyor - 1

Geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'ta kayıt yapan ikilinin aynı şarkıda yer alıp almadığı veya albümün son halinde olup olmayacağı henüz kesinleşmedi.

The Rolling Stones ve The Beatles aynı albümde buluşuyor - 2

The Rolling Stones'un solisti Mick Jagger, çoğu şarkının hazır olduğunu belirtirken grubun gitaristi Keith Richards yeni şarkıların hala yapım aşamasında olduğunu belirtmişti. 2012'den beri dünya turnesinde olan The Rolling Stones grubunun gelecek yaz da turnesine devam etmesi bekleniyor.

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