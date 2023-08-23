The Rolling Stones yeni albümünü duyurdu: Hackney Diamonds

İngiliz rock grubu Rolling Stones, Hackney Gazette adlı İngiliz yerel gazeteye verdiği ilanda yeni albümünün adını duyurdu. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood ve Bill Wyman'den oluşan grubun 31. stüdyo albümünün adı "Hackney Diamonds" olarak açıklandı.

"Hackney Diamonds" grubun davulcusu Charlie Watts’ın Ağustos 2021 yılında ölmesinden bu yana yayınlanan ilk albüm olacak. Albümde Dolly Paron, Paul McCartney ve Ringo Starr gibi isimlerle düet parçaların yer alacağı tahmin ediliyor.