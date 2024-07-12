"The Shining" yıldızı Shelley Duvall hayatını kaybetti

1989'dan beri oyuncunun hayat arkadaşı olan Dan Gilroy ''Sevgili, tatlı, harika hayat arkadaşım ve arkadaşım bizi terk etti. Son zamanlarda çok fazla acı çekiyordu artık özgür. Uçup git güzel Shelley" ifadelerini kullandı.

Duvall 2016 yılında Dr. Phil'in bir bölümünde akıl hastalığından muzdarip olduğunu "Çok hastayım. Yardıma ihtiyacım var" ifadeleriyle açıklamıştı

Oyuncu The Shining filminde, yavaş yavaş delirmeye başlayan yazar kocası (Nicholson) ve küçük oğulları (Danny Lloyd) ile birlikte ıssız Overlook Oteli'nde zorlu bir kış geçiren Wendy Torrance'ı canlandırıyordu.

1981'de People dergisine verdiği röportajda oyuncu, yönetmen Kubrick'in kendisini "haftalarca günde 12 saat ağlattığını" söyledi ve ''Bir daha asla bu kadar fazlasını vermeyeceğim. Acı çekmek ve buna sanat demek istiyorsan devam et ama benimle değil'' diye eklemişti.