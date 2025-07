The Smiths'in solisti Morrissey'in konseri iptal oldu

"This Charming Man", "How Soon Is Now?", "There Is A Light That Never Goes Out", "Suedehead", "Everyday Is Like Sunday" ve "First of the Gang to Die" gibi şarkılarıyla tanınan İngiliz sanatçı Morrissey'in konseri iptal edildi



Organizasyonu düzenleyen Piu Entertainment, Morrissey'in Türkiye'deki geniş dinleyici kitlesine ve İstanbul konserine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek, şu açıklamayı yaptı:



"Üzülerek belirtmek isteriz ki, grup üyelerinden bir sanatçının yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Morrissey'in 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konseri iptal edilmiştir. Satın almış olduğunuz biletler, biletleme firmasının iade politikası çerçevesinde tarafınıza geri ödenecektir. Konsere göstermiş olduğunuz ilgi ve anlayışınız için içtenlikle teşekkür ederiz."



Sanatçının konser biletleri, satışa çıkarıldığı gün tükenmişti.