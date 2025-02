The Smiths'in solisti Morrissey Türkiye'ye geliyor

İngiliz müziğine katkıları nedeniyle 'Ivor Novello Ödülü'ne lâyık görülen Morrissey, Türkiye'ye geliyor. Ünlü şarkıcının konseri 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekşeşecek.

"This Charming Man", "How Soon Is Now?", "There Is A Light That Never Goes Out", "Suedehead", "Everyday Is Like Sunday" ve "First of the Gang to Die" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü isim, 40 yılı aşkın solo kariyerinde listelerde bir numaraya yükselen birçok şarkısı dışında 15 albüm çıkardı.

The Smiths'in solisti olarak 4 albüme imza atan Morrissey'in İstanbul konserinin biletleri 21 Şubat'ta satışa çıkacak.